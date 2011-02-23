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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Бавария
Интер - Бавария: обзор матча 23 февраля 2011
Интер
23.02.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Бавария
90'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Бавария
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
А. Роббен
Желтая карточка
Л. Густаво
Желтая карточка
Т. Мотта
Замена
Х. Харджа
️️️️
А. Раноккия
Травма
А. Раноккия
Желтая карточка
У. Снейдер
Замена
Брено
️️️️
Д. Праньич
Желтая карточка
Ф. Рибери
Желтая карточка
Х. Дзанетти
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
5
Деян Станкович
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
10
Арьен Роббен
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
13
Хуссин Харджа
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-1-3-1-1
20
Сезар
26
Киву
2
Лусио
13
Раноккия
13
Майкон
91
Камбьяссо
5
Станкович
4
Дзанетти
8
Мотта
10
Снейдер
9
Это'О
4-2-2-2
1
Крафт
21
Лам
44
Тимощук
28
Бадштубер
32
Праньич
14
Густаво
31
Швайнштайгер
10
Роббен
7
Рибери
13
Мюллер
27
Гомес
13
Раноккия
13
Харджа
13
Харджа
13
Раноккия
32
Праньич
33
Брено
33
Брено
32
Праньич
Остались в запасе
Интер
Бавария
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Интер - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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