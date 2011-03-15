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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Интер
Бавария - Интер: обзор матча 15 марта 2011
Бавария
15.03.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
2 : 3
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Интер
21'
М. Гомес
31'
Т. Мюллер
4'
С. Это'О
63'
У. Снейдер
88'
Г. Пандев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Интер
+4
Желтая карточка
Т. Мотта
+1
Желтая карточка
Х. Харджа
Замена
Т. Кроос
️️️️
Брено
Замена
Х. Харджа
️️️️
Г. Пандев
ГОЛ! 2:3!
Г. Пандев
Пас отдал
С. Это'О
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
К. Киву
Замена
Х. Бадштубер
️️️️
Д. ван Бюйтен
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
А. Роббен
ГОЛ! 2:2!
У. Снейдер
Пас отдал
С. Это'О
Желтая карточка
Лусио
Желтая карточка
Брено
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Станкович
Желтая карточка
Л. Густаво
ГОЛ! 2:1!
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
11'
Травма
А. Раноккия
ГОЛ! 0:1!
С. Это'О
Пас отдал
Г. Пандев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Деян Станкович
(К)
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
31
Макдональд Марига
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
4-1-1-2-2
1
Крафт
32
Праньич
33
Брено
5
ван Бюйтен
21
Лам
14
Густаво
31
Швайнштайгер
7
Рибери
10
Роббен
27
Гомес
13
Мюллер
4-3-1-2
20
Сезар
13
Майкон
2
Лусио
13
Раноккия
26
Киву
91
Камбьяссо
5
Станкович
8
Мотта
10
Снейдер
9
Это'О
21
Пандев
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
33
Брено
8
Кроос
8
Кроос
33
Брено
10
Роббен
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
10
Роббен
5
Станкович
11
Коутиньо
11
Коутиньо
5
Станкович
26
Киву
5
Нагатомо
5
Нагатомо
26
Киву
21
Пандев
13
Харджа
13
Харджа
21
Пандев
Остались в запасе
Бавария
Интер
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Бавария - Интер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ" 02:00 (в записи)
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