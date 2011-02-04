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январь 2010
февраль 2011
Кубок Либертадорес 2011, Финал, ответный матч
Унион Эспаньола
0 : 0
Боливар
Матч завершен
1 : 1
Серро Портеньо
Матч завершен
Товарищеские матчи 2011
Динамо
1 : 1
Хайдук
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2010/2011), 21 тур
Боруссия Д
0 : 0
Шальке-04
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2010/2011), 30 тур
Рединг
0 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 20 тур
Бурсаспор
2 : 1
Сивасспор
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 25 тур
Гент
4 : 1
Льерс
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 22 тур
Аякс
2 : 0
Де Графсхап
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 18 тур
Спортинг
3 : 3
Навал
Матч завершен