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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Шальке-04
Боруссия Д - Шальке-04: обзор матча 04 февраля 2011
Боруссия Д
04.02.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Шальке-04
Замена
М. Зидан
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Ю. Хао
Замена
Ю. Хао
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Э. Аннан
Замена
Р. Левандовски
️️️️
К. Гросскройц
Травма
Ф. Сантана
Желтая карточка
К. Гросскройц
Желтая карточка
С. Бендер
Желтая карточка
Л. Шмитц
Желтая карточка
К. Хунтелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
24
Пеер Клюге
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Али Карими
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
16
Эду
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
28
Сантана
15
Хуммельс
5
Бендер
29
Шмельцер
26
Пищек
6
Гросскройц
8
Шахин
16
Блащиковски
27
Гетце
10
Барриос
4-4-2
1
Нойер
2
Учида
5
Хеведес
21
Метцельдер
26
Шмитц
8
Фарфан
24
Клюге
6
Аннан
14
Хурадо
21
Хунтелаар
7
Рауль
16
Блащиковски
10
Зидан
10
Зидан
16
Блащиковски
6
Гросскройц
9
Левандовски
9
Левандовски
6
Гросскройц
21
Хунтелаар
7
Дракслер
7
Дракслер
21
Хунтелаар
6
Аннан
14
Пападопулос
14
Пападопулос
6
Аннан
14
Хурадо
8
Хао
8
Хао
14
Хурадо
Остались в запасе
Боруссия Д
Шальке-04
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
10
Али Карими
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
19
Марио Гавранович
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
Остались в запасе
10
Али Карими
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
19
Марио Гавранович
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Боруссия Д - Шальке-04
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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