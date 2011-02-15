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    Расписание матчей 15-02-2011

    январь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    февраль 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    март 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Европы (2010/2011), 1/16 финала, первый матч
    15 февраля, вторник
    20:00
    Арис
    0:0
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 18 тур
    15 февраля, вторник
    20:00
    Льерс
    2:1
    Мехелен
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2010/2011), 20 тур
    15 февраля, вторник
    22:45
    Шеффилд Юнайтед
    1:1
    Рединг
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2010/2011), 22 тур
    15 февраля, вторник
    22:45
    Кардифф
    1:1
    Бернли
    Матч завершен
    15 февраля, вторник
    22:45
    Уотфорд
    2:2
    Престон
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2010/2011), 24 тур
    15 февраля, вторник
    22:45
    Донкастер Роверс
    0:6
    Ипсвич Таун
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2010/2011), 1/8 финала, первый матч
    15 февраля, вторник
    22:45
    Милан
    0:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    15 февраля, вторник
    22:45
    Валенсия
    1:1
    Шальке-04
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011), 18 тур
    15 февраля, вторник
    22:45
    Абердин
    1:2
    Мазервелл
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2010/2011), 18 тур
    15 февраля, вторник
    22:45
    Бирмингем Сити
    0:2
    Ньюкасл
    Матч завершен
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