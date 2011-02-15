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Милан - Тоттенхэм
Милан - Тоттенхэм: обзор матча 15 февраля 2011
Милан
15.02.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
82'
П. Крауч
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Тоттенхэм
ГОЛ! 0:1!
П. Крауч
Пас отдал
А. Леннон
Замена
Н. Кранчар
️️️️
С. Пиенаар
Желтая карточка
Д. Гаттузо
Замена
Л. Модрич
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
М. Йепес
Замена
Д. Вудгейт
️️️️
В. Чорлука
Травма
В. Чорлука
Желтая карточка
М. Фламини
Замена
Пато
️️️️
К. Зеедорф
Замена
М. Амелия
️️️️
К. Аббьяти
17'
Травма
К. Аббьяти
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ОП
30
Сандро
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Милан
32
Марко Амелия
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
12
Пато
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Аббьяти
33
Йепес
13
Неста
3
Силва
7
Антонини
20
Абате
20
Фламини
8
Гаттузо
10
Зеедорф
70
Робиньо
11
Ибрагимович
4-1-3-1-1
1
Гомес
14
Чорлука
20
Доусон
36
Галлас
32
Ассу-Экотто
8
Паласиос
12
Леннон
30
Сандро
20
Пиенаар
8
ван дер Ваарт
15
Крауч
32
Аббьяти
32
Амелия
32
Амелия
32
Аббьяти
10
Зеедорф
12
Пато
12
Пато
10
Зеедорф
14
Чорлука
39
Вудгейт
39
Вудгейт
14
Чорлука
8
ван дер Ваарт
10
Модрич
10
Модрич
8
ван дер Ваарт
20
Пиенаар
19
Кранчар
19
Кранчар
20
Пиенаар
Остались в запасе
Милан
Тоттенхэм
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Милан - Тоттенхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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