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Тоттенхэм - Милан
Тоттенхэм - Милан: обзор матча 09 марта 2011
Тоттенхэм
09.03.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Милан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Милан
Замена
Р. Страссер
️️️️
М. Фламини
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
П. Крауч
Замена
А. Меркель
️️️️
К. Боатенг
Замена
Д. Дженас
️️️️
С. Пиенаар
Замена
Л. Антонини
️️️️
М. Янкуловски
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Пато
Желтая карточка
М. Фламини
Желтая карточка
М. Янкуловски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛВ
30
Сандро
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
12
Пато
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
(К)
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
70
Робиньо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
4-2-3-1
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
36
Галлас
14
Чорлука
30
Сандро
10
Модрич
20
Пиенаар
8
ван дер Ваарт
12
Леннон
15
Крауч
4-2-3-1
32
Аббьяти
20
Абате
3
Силва
13
Неста
18
Янкуловски
20
Фламини
10
Зеедорф
70
Робиньо
27
Боатенг
12
Пато
11
Ибрагимович
20
Пиенаар
16
Дженас
16
Дженас
20
Пиенаар
8
ван дер Ваарт
18
Бэйл
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
15
Крауч
10
Павлюченко
10
Павлюченко
15
Крауч
18
Янкуловски
7
Антонини
7
Антонини
18
Янкуловски
27
Боатенг
21
Меркель
21
Меркель
27
Боатенг
20
Фламини
3
Страссер
3
Страссер
20
Фламини
Остались в запасе
Тоттенхэм
Милан
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Тоттенхэм - Милан
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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