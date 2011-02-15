Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арис - Манчестер Сити
Арис - Манчестер Сити: обзор матча 15 февраля 2011
Арис
15.02.2011, вторник, 20:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Манчестер Сити
Замена
Н. Кастильо
️️️️
Нето
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Э. Джеко
Желтая карточка
Э. Джеко
Замена
М. Балотелли
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Замена
Д. Цесарец
️️️️
Р. Бобадилья
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
13
Михалис Сифакис
(К)
ВР
16
Мичел
ЛЗ
24
Никос Лазаридис
ЦЗ
9
Роналдо
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ПЗ
88
Дайсуке Саката
ЛП
55
Атанасиос Приттас
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
8
Хуан Карлос Тоха
АП
2
Нето
ПП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Яннис Михалицос
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
(К)
АП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Арис
1
Маркос Веллидис
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
17
Костас Каснаферис
ЦП
7
Константинос Мендринос
ЦП
17
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
8
Даниэль Цесарец
ЦФ
11
Нери Кастильо
ЦФ
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Жо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-4-1-1
13
Сифакис
16
Мичел
24
Лазаридис
9
Роналдо
32
Вангели
88
Саката
55
Приттас
91
Фати
2
Нето
8
Тоха
25
Бобадилья
4-3-2-1
1
Харт
4
Ричардс
2
Туре
17
Боатенг
11
Коларов
98
Райт-Филлипс
18
Бэрри
42
Туре
21
Сильва
32
Тевес
10
Джеко
25
Бобадилья
8
Цесарец
8
Цесарец
25
Бобадилья
2
Нето
11
Кастильо
11
Кастильо
2
Нето
10
Джеко
5
Сабалета
5
Сабалета
10
Джеко
98
Райт-Филлипс
45
Балотелли
45
Балотелли
98
Райт-Филлипс
Остались в запасе
Арис
Манчестер Сити
17
Костас Каснаферис
ЦП
1
Маркос Веллидис
ВР
7
Константинос Мендринос
ЦП
3
Ориоль
ЦЗ
17
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
Главный тренер
Яннис Михалицос
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
17
Костас Каснаферис
ЦП
1
Маркос Веллидис
ВР
7
Константинос Мендринос
ЦП
3
Ориоль
ЦЗ
17
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Яннис Михалицос
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Арис - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Клеантис Викелидис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:45 (прямая)
Новости команд
Все
Арис
Манчестер Сити
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Клуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Клуб РПЛ подпишет Дуду
29 июня
2
Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии
2025.08.01 21:09
1
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
2025.07.30 19:53
3
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 08:34
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+