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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Сити - Арис
Манчестер Сити - Арис: обзор матча 24 февраля 2011
Манчестер Сити
24.02.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Арис
7'
Э. Джеко
12'
Э. Джеко
75'
Я. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Арис
Желтая карточка
А. Коларов
Замена
К. Каснаферис
️️️️
Нето
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Д. Сильва
Замена
П. Виейра
️️️️
К. Тевес
ГОЛ! 3:0!
Я. Туре
Желтая карточка
А. Приттас
Замена
Коке
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
К. Мендринос
️️️️
Д. Саката
Желтая карточка
Нето
Желтая карточка
К. Вангели
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
В. Компани
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
К. Тевес
12'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Арис
13
Михалис Сифакис
ВР
16
Мичел
ЛЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
9
Роналдо
ЦЗ
24
Никос Лазаридис
ЦЗ
88
Дайсуке Саката
ЛП
91
Рикардо Фати
ЦП
55
Атанасиос Приттас
ЦП
8
Хуан Карлос Тоха
АП
2
Нето
ПП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Яннис Михалицос
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
21
Жо
ЦФ
Арис
25
Хуанма
ВР
9
Коке
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
17
Костас Каснаферис
ЦП
7
Константинос Мендринос
ЦП
8
Даниэль Цесарец
ЦФ
4-2-1-3
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
17
Боатенг
15
Лескотт
18
Бэрри
42
Туре
21
Сильва
10
Джеко
45
Балотелли
32
Тевес
4-4-1-1
13
Сифакис
32
Вангели
9
Роналдо
24
Лазаридис
16
Мичел
2
Нето
91
Фати
55
Приттас
88
Саката
8
Тоха
25
Бобадилья
4
Компани
5
Сабалета
5
Сабалета
4
Компани
21
Сильва
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
21
Сильва
32
Тевес
0
Виейра
0
Виейра
32
Тевес
2
Нето
17
Каснаферис
17
Каснаферис
2
Нето
88
Саката
7
Мендринос
7
Мендринос
88
Саката
25
Бобадилья
9
Коке
9
Коке
25
Бобадилья
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арис
28
Стюарт Тэйлор
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
25
Хуанма
ВР
8
Даниэль Цесарец
ЦФ
3
Ориоль
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Михалицос
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
21
Жо
ЦФ
Остались в запасе
25
Хуанма
ВР
8
Даниэль Цесарец
ЦФ
3
Ориоль
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Яннис Михалицос
Статистика матча Манчестер Сити - Арис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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Манчестер Сити
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