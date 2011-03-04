Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
февраль 2011
март 2011
Кубок Либертадорес 2011, 3 тур
Гремио
2 : 0
Матч завершен
Велес Сарсфилд
3 : 4
Универсидад Католика
Матч завершен
ЛДУ
3 : 0
Индепендьенте
Матч завершен
Каракас
2 : 0
Унион Эспаньола
Матч завершен
Италия. Серия А (2010/2011), 28 тур
Лечче
1 : 2
Рома
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2010/2011), 25 тур
Боруссия Д
1 : 0
Кельн
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 20 тур
Металлург
0 : 4
Мариуполь
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 24 тур
Кайсериспор
1 : 2
Манисаспор
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 28 тур
Андерлехт
1 : 1
Генк
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 26 тур
Де Графсхап
2 : 1
Виллем II
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 22 тур
Академика
0 : 0
Лейрия
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 19 тур
Богемианс 1905
0 : 1
Яблонец
Матч завершен