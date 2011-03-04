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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Кельн
Боруссия Д - Кельн: обзор матча 04 марта 2011
Боруссия Д
04.03.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
44'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Кельн
Замена
А. Да Силва
️️️️
М. Гетце
+2
Замена
С. Кель
️️️️
Н. Шахин
Замена
С. Фрайс
️️️️
К. Клеменс
Замена
А. Ионицэ
️️️️
Пети
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
К. Гросскройц
Желтая карточка
Ф. Эре
Желтая карточка
Пети
Замена
Ф. Эре
️️️️
Л. Подольски
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Бендер
Травма
Л. Подольски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
17
Кевин Пеццони
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЛП
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Пети
ЦП
18
Мато Яяло
ПП
10
Лукас Подольски
(К)
ЦФ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
14
Александру Ионицэ
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Вайденфеллер
28
Сантана
3
Суботич
5
Бендер
29
Шмельцер
26
Пищек
6
Гросскройц
8
Шахин
27
Гетце
9
Левандовски
10
Барриос
4-4-2
1
Ренсинг
2
Бречко
17
Пеццони
0
Мохамад
4
Айхнер
18
Яяло
13
Ланиг
8
Пети
17
Клеменс
18
Новакович
10
Подольски
8
Шахин
5
Кель
5
Кель
8
Шахин
27
Гетце
8
Да Силва
8
Да Силва
27
Гетце
6
Гросскройц
16
Блащиковски
16
Блащиковски
6
Гросскройц
10
Подольски
28
Эре
28
Эре
10
Подольски
17
Клеменс
9
Фрайс
9
Фрайс
17
Клеменс
8
Пети
14
Ионицэ
14
Ионицэ
8
Пети
Остались в запасе
Боруссия Д
Кельн
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
Главный тренер
Франк Шефер
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Остались в запасе
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Франк Шефер
Статистика матча Боруссия Д - Кельн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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