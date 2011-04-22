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март 2011
апрель 2011
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 6 тур
2 : 0
Кубань (мол)
Матч завершен
Краснодар (мол)
1 : 3
Локомотив (мол)
Матч завершен
Ростов (мол)
1 : 2
Ахмат (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2010/2011), 43 тур
Ипсвич Таун
1 : 5
Норвич Сити
Матч завершен
Ковентри
1 : 1
Сканторп Юнайтед
Матч завершен
Донкастер Роверс
0 : 0
Кристал Пэлас
Матч завершен
Ноттингем Форест
3 : 2
Лестер
Матч завершен
Лидс
0 : 0
Рединг
Матч завершен
США. МЛС 2011
Ди Си Юнайтед
0 : 4
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 26 тур
Металлург
2 : 0
Ворскла
Матч завершен
Волынь
1 : 0
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 30 тур
Эскишехирспор
0 : 0
Трабзонспор
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 4 тур
Зюлте-Варегем
2 : 0
Кортрейк
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 32 тур
АДО Ден Хааг
1 : 2
Твенте
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 25 тур
Спарта
2 : 0
Сигма
Матч завершен