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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Твенте
АДО Ден Хааг - Твенте: обзор матча 22 апреля 2011
АДО Ден Хааг
22.04.2011, пятница, 22:45
Голландия. Эредивизие, 32 тур
1 : 2
Завершен
Твенте
71'
Д. Булыкин
62'
Б. Руис
87'
Л. де Йонг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Твенте
+1
Замена
О. Оньеву
️️️️
Л. де Йонг
ГОЛ! 1:2!
Л. де Йонг
Замена
Э. Байрами
️️️️
Н. Шадли
Замена
А. Ранкович
️️️️
Д. Бюйс
Травма
Д. Бюйс
Замена
К. Виссер
️️️️
Ч. Висенто
ГОЛ! 1:1!
Д. Булыкин
Пас отдал
Ч. Висенто
Желтая карточка
Т. Дерейк
ГОЛ! 0:1!
Б. Руис
Пас отдал
Н. Шадли
Травма
Т. Дерейк
Травма
Д. Тиндалли
18'
Желтая карточка
Л. де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
16
Джино Коутиньо
ВР
25
Митчелл Пике
ЛЗ
5
Кристиан Кум
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
(К)
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
8
Данни Бюйс
ПП
36
Чарлтон Висенто
ЛФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
28
Весли Верхоек
РФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
4
Петер Висгерхоф
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
6
Вут Брама
ОП
7
Денни Ландзаат
ПП
89
Насер Шадли
ЛФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Брайан Руис
РФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
31
Кристиан Супусепа
ЦЗ
26
Родерик Гилиссе
ЦП
6
Александар Ранкович
ЦП
6
Кевин Виссер
АП
27
Йорди Броувер
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
21
Марк Янко
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
4-1-2-3
16
Коутиньо
25
Пике
5
Кум
4
Дерейк
3
Лиувен
21
Торнстра
12
Радосавлевич
8
Бюйс
36
Висенто
23
Булыкин
28
Верхоек
4-1-2-3
13
Михайлов
19
Тиндалли
4
Висгерхоф
6
Дуглас
5
Буйссе
6
Брама
7
Ландзаат
16
Янссен
22
Руис
26
де Йонг
89
Шадли
8
Бюйс
6
Ранкович
6
Ранкович
8
Бюйс
36
Висенто
6
Виссер
6
Виссер
36
Висенто
26
де Йонг
23
Оньеву
23
Оньеву
26
де Йонг
89
Шадли
11
Байрами
11
Байрами
89
Шадли
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Твенте
26
Родерик Гилиссе
ЦП
31
Кристиан Супусепа
ЦЗ
27
Йорди Броувер
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
22
Роберт Звинкелс
ВР
Главный тренер
Джон ван ден Бром
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
21
Марк Янко
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
26
Родерик Гилиссе
ЦП
31
Кристиан Супусепа
ЦЗ
27
Йорди Броувер
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
22
Роберт Звинкелс
ВР
Остались в запасе
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
21
Марк Янко
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча АДО Ден Хааг - Твенте
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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