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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Локомотив (мол)
Краснодар (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 22 апреля 2011
Краснодар (мол)
22.04.2011, пятница, 00:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив (мол)
60'
А. Адамян
18'
В. Дьяков
46'
Р. Быков
65'
В. Дьяков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Локомотив (мол)
Замена
В. Липин
️️️️
П. Хартияди
Замена
А. Омаров
️️️️
А. Минченков
Замена
С. Джиоев
️️️️
Д. Полоз
Замена
М. Барсов
️️️️
Н. Дубчак
Замена
В. Смирнов
️️️️
С. Зуйков
Замена
А. Батютин
️️️️
А. Пазин
Замена
Ф. Гук
️️️️
М. Пичугин
Замена
А. Бегларян
️️️️
Д. Пчелинцев
ГОЛ с пенальти! 1:3!
В. Дьяков
ГОЛ! 1:2!
А. Адамян
Замена
А. Горбанец
️️️️
М. Серегин
Замена
А. Адамян
️️️️
А. Бекетов
Замена
А. Закускин
️️️️
С. Иванов
Замена
А. Гомелько
️️️️
А. Фильцов
ГОЛ! 0:2!
Р. Быков
Желтая карточка
Г. Бурнаш
Желтая карточка
К. Павлов
Желтая карточка
А. Бекетов
Желтая карточка
С. Зуйков
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Дьяков
Желтая карточка
Я. Зайка
16'
Желтая карточка
К. Рябов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
94
Максим Пичугин
ЦЗ
92
Артем Янковский
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
91
Яков Зайка
ЦП
35
Алексей Безгласный
ЦП
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
24
Панайот Хартияди
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
47
Франц Гук
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
31
Артур Адамян
ЦП
27
Илья Миронов
ЦП
14
Алексей Рябоконь
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
87
Владимир Смирнов
ЦЗ
54
Виктор Липин
ЦП
77
Азрет Омаров
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
3-1-5-1
31
Пчелинцев
15
Рябов
94
Пичугин
92
Янковский
11
Пазин
35
Безгласный
77
Кокоскерия
66
Мичков
7
Бекетов
91
Зайка
15
Серегин
4-3-2-1
1
Фильцов
23
Зуйков
93
Бурнаш
0
Дьяков
11
Павлов
24
Хартияди
88
Быков
99
Иванов
7
Дубчак
7
Полоз
10
Минченков
94
Пичугин
47
Гук
47
Гук
94
Пичугин
15
Серегин
32
Горбанец
32
Горбанец
15
Серегин
11
Пазин
72
Батютин
72
Батютин
11
Пазин
7
Бекетов
31
Адамян
31
Адамян
7
Бекетов
31
Пчелинцев
12
Бегларян
12
Бегларян
31
Пчелинцев
24
Хартияди
54
Липин
54
Липин
24
Хартияди
10
Минченков
77
Омаров
77
Омаров
10
Минченков
7
Полоз
18
Джиоев
18
Джиоев
7
Полоз
23
Зуйков
87
Смирнов
87
Смирнов
23
Зуйков
99
Иванов
8
Закускин
8
Закускин
99
Иванов
1
Фильцов
12
Гомелько
12
Гомелько
1
Фильцов
7
Дубчак
14
Барсов
14
Барсов
7
Дубчак
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Локомотив (мол)
27
Илья Миронов
ЦП
14
Алексей Рябоконь
ЦП
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
27
Илья Миронов
ЦП
14
Алексей Рябоконь
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Краснодар (мол) - Локомотив (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
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