Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2011
май 2011
Россия. Кубок (2010/2011), 1/2 финала
Спартак
3 : 3
ЦСКА
Завершен
Ростов
0 : 0
Завершен
Испания. Примера (2010/2011), 36 тур
Леванте
1 : 1
Барселона
Завершен
Реал Сосьедад
2 : 1
Сарагоса
Завершен
Альмерия
0 : 0
Вильярреал
Завершен
Эспаньол
2 : 2
Валенсия
Завершен
Эркулес
2 : 2
Мальорка
Завершен
Осасуна
3 : 2
Севилья
Завершен
Франция. Лига 1 (2010/2011), 35 тур
Осер
4 : 0
Лион
Завершен
Ланс
1 : 0
Бордо
Завершен
Монпелье
3 : 1
Лорьян
Завершен
Ницца
3 : 2
Арль-Авиньон
Завершен
Ренн
1 : 1
Кан
Завершен
Сошо
3 : 0
Монако
Завершен
Тулуза
0 : 0
Валансьен
Завершен
Марсель
3 : 0
Брест
Завершен
Италия. Кубок (2010/2011), 1/2 финала, ответный матч
Интер
1 : 1
Рома
Завершен
Украина. Датагруп Кубок (2010/2011), 1/2 финала
Динамо К
2 : 0
Арсенал
Завершен
Шахтер
2 : 1
Днепр
Завершен
Австрия. Бундеслига (2010/2011), 33 тур
Винер-Нойштадт
0 : 0
ЛАСК
Завершен
Штурм
1 : 1
Аустрия
Завершен
Рапид
0 : 0
Маттерсбург
Завершен
Адмира Ваккер
1 : 1
Рид
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2011, 9 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
Динамо Мн
Завершен
Минск
2 : 1
Гомель
Завершен
Динамо-Брест
1 : 1
Неман
Завершен
Шахтер
2 : 2
Днепр
Завершен
Белшина
0 : 2
БАТЭ
Завершен
Витебск
0 : 1
Нафтан
Завершен
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011), 33 тур
Беллинцона
1 : 3
Санкт-Галлен
Завершен
Ксамакс
1 : 4
Тун
Завершен
Цюрих
2 : 2
Базель
Завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011), 37 тур
Инвернесс
2 : 0
Хиберниан
Завершен
Хартс
0 : 3
Селтик
Завершен
Мазервелл
1 : 1
Килмарнок
Завершен