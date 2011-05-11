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Расписание матчей 11-05-2011

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апрель 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
май 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
июнь 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
Предыдущий день Следующий день
Россия. Кубок (2010/2011), 1/2 финала Таблица
11 мая, 19:30
Спартак
3 : 3
ЦСКА
Завершен
11 мая, 19:30
Ростов
0 : 0
Завершен
Испания. Примера (2010/2011), 36 тур Таблица
11 мая, 22:00
Леванте
1 : 1
Барселона
Завершен
11 мая, 22:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Сарагоса
Завершен
11 мая, 23:00
Альмерия
0 : 0
Вильярреал
Завершен
11 мая, 23:00
Эспаньол
2 : 2
Валенсия
Завершен
11 мая, 23:00
Эркулес
2 : 2
Мальорка
Завершен
11 мая, 23:55
Осасуна
3 : 2
Севилья
Завершен
Франция. Лига 1 (2010/2011), 35 тур Таблица
11 мая, 21:00
Осер
4 : 0
Лион
Завершен
11 мая, 21:00
Ланс
1 : 0
Бордо
Завершен
11 мая, 21:00
Монпелье
3 : 1
Лорьян
Завершен
11 мая, 21:00
Ницца
3 : 2
Арль-Авиньон
Завершен
11 мая, 21:00
Ренн
1 : 1
Кан
Завершен
11 мая, 21:00
Сошо
3 : 0
Монако
Завершен
11 мая, 21:00
Тулуза
0 : 0
Валансьен
Завершен
11 мая, 23:00
Марсель
3 : 0
Брест
Завершен
Италия. Кубок (2010/2011), 1/2 финала, ответный матч
11 мая, 22:45
Интер
1 : 1
Рома
Завершен
Украина. Датагруп Кубок (2010/2011), 1/2 финала
11 мая, 20:00
Динамо К
2 : 0
Арсенал
Завершен
11 мая, 20:00
Шахтер
2 : 1
Днепр
Завершен
Австрия. Бундеслига (2010/2011), 33 тур Таблица
11 мая, 22:30
Винер-Нойштадт
0 : 0
ЛАСК
Завершен
11 мая, 22:30
Штурм
1 : 1
Аустрия
Завершен
11 мая, 22:30
Рапид
0 : 0
Маттерсбург
Завершен
11 мая, 22:30
Адмира Ваккер
1 : 1
Рид
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2011, 9 тур Таблица
11 мая, 00:00
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
Динамо Мн
Завершен
11 мая, 00:00
Минск
2 : 1
Гомель
Завершен
11 мая, 00:00
Динамо-Брест
1 : 1
Неман
Завершен
11 мая, 00:00
Шахтер
2 : 2
Днепр
Завершен
11 мая, 00:00
Белшина
0 : 2
БАТЭ
Завершен
11 мая, 00:00
Витебск
0 : 1
Нафтан
Завершен
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011), 33 тур Таблица
11 мая, 21:45
Беллинцона
1 : 3
Санкт-Галлен
Завершен
11 мая, 21:45
Ксамакс
1 : 4
Тун
Завершен
11 мая, 21:45
Цюрих
2 : 2
Базель
Завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011), 37 тур Таблица
11 мая, 22:45
Инвернесс
2 : 0
Хиберниан
Завершен
11 мая, 22:45
Хартс
0 : 3
Селтик
Завершен
11 мая, 22:45
Мазервелл
1 : 1
Килмарнок
Завершен
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