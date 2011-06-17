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май 2011
июнь 2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012), 11 тур
1 : 0
Якутия
Матч завершен
3 : 1
Матч завершен
Новокузнецк
2 : 0
Сахалин
Матч завершен
Байкал
2 : 1
Иртыш
Матч завершен
Чита
1 : 1
Динамо Брл
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2011/2012), 16 тур
Луч
0 : 1
Матч завершен
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волгарь
Матч завершен
Енисей
0 : 1
Черноморец
Матч завершен
Сибирь
2 : 1
Матч завершен
КАМАЗ
0 : 0
Балтика
Матч завершен
Мордовия
2 : 0
Торпедо
Матч завершен
2 : 0
Химки
Матч завершен
Торпедо Вл
1 : 0
Факел
Матч завершен
Шинник
2 : 1
Оренбург
Матч завершен
Динамо Бр
0 : 0
Урал
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012), 10 тур
Сокол
3 : 3
Металлург Л
Матч завершен
Витязь
0 : 0
Подолье
Матч завершен
Авангард
2 : 0
Салют
Матч завершен
Зенит
2 : 1
Орел
Матч завершен
1 : 1
Калуга
Матч завершен
Рязань
1 : 0
Локомотив
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 10 тур
Нефтехимик
2 : 1
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 14 тур
Локомотив (мол)
1 : 2
Спартак М (мол)
Матч завершен
Амкар (мол)
3 : 2
Анжи (мол)
Матч завершен
1 : 4
Зенит (мол)
Матч завершен
Динамо (мол)
4 : 0
Томь (мол)
Матч завершен
Ростов (мол)
0 : 1
Рубин (мол)
Матч завершен
Кубань (мол)
0 : 0
Краснодар (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
2 : 1
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Спартак Нч (мол)
2 : 2
ЦСКА (мол)
Матч завершен