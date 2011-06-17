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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Оренбург
Шинник - Оренбург: обзор матча 17 июня 2011
Шинник
17.06.2011, пятница, 18:30
Россия. ФНЛ, 16 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
60'
Р. Григорян
80'
Р. Григорян (П)
36'
А. Малых
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Оренбург
Желтая карточка
А. Архипов
Замена
А. Катульский
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
В. Аксютенко
️️️️
А. Малых
Замена
В. Кулешов
️️️️
А. Олейник
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Григорян
Замена
С. Дымов
️️️️
Н. Жданкин
Желтая карточка
В. Парняков
Замена
А. Гаглоев
️️️️
С. Прокофьев
ГОЛ! 1:1!
Р. Григорян
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Нежелев
Замена
Р. Григорян
️️️️
К. Скрыльников
Замена
А. Ндри
️️️️
М. Белецкий
Желтая карточка
К. Низовцев
ГОЛ! 0:1!
А. Малых
Желтая карточка
М. Поворов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
4
Петр Гуженда
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Оренбург
32
Антон Смыслов
ВР
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
11
Александр Скворцов
ОП
8
Константин Низовцев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
10
Алексей Баранов
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Шинник
2
Алли Ндри
ЛЗ
23
Алексей Катульский
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
Оренбург
22
Сергей Дымов
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
3-2-3-1
32
Ребров
2
Поворов
21
Катынсус
7
Нежелев
13
Белецкий
33
Сухов
20
Войдель
36
Скрыльников
10
Корытько
81
Низамутдинов
3-1-3-3
32
Смыслов
25
Жданкин
10
Парняков
12
Малых
11
Скворцов
8
Низовцев
8
Шогенов
3
Ахмедов
27
Олейник
11
Прокофьев
10
Баранов
81
Низамутдинов
23
Катульский
23
Катульский
81
Низамутдинов
13
Белецкий
2
Ндри
2
Ндри
13
Белецкий
36
Скрыльников
28
Григорян
28
Григорян
36
Скрыльников
7
Нежелев
26
Архипов
26
Архипов
7
Нежелев
11
Прокофьев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
11
Прокофьев
25
Жданкин
22
Дымов
22
Дымов
25
Жданкин
27
Олейник
7
Кулешов
7
Кулешов
27
Олейник
12
Малых
20
Аксютенко
20
Аксютенко
12
Малых
Остались в запасе
Шинник
Оренбург
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Шинник - Оренбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Шинник
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