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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Анжи (мол)
Амкар (мол) - Анжи (мол): обзор матча 17 июня 2011
Амкар (мол)
17.06.2011, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
3 : 2
Завершен
Анжи (мол)
6'
А. Субботин
10'
А. Рябокобыленко
13'
Д. Кочкин
26'
А. Прудников
89'
Б. Гусейнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Анжи (мол)
Замена
А. Гераев
️️️️
М. Курбанов
Замена
А. Блынду
️️️️
Е. Тюкалов
ГОЛ! 3:2!
Б. Гусейнов
Желтая карточка
Г. Гаджиев
Замена
К. Морыганов
️️️️
А. Молодцов
Замена
Г. Гаджиев
️️️️
И. Кухарчук
Желтая карточка
А. Андриевский
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Кочкин
Замена
Т. Сиротин
️️️️
А. Субботин
Замена
А. Андриевский
️️️️
Е. Рудаков
Замена
А. Морыганов
️️️️
С. Мерзич
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
Ш. Мухаммад
Замена
М. Курбанов
️️️️
Г. Алданов
Замена
И. Климиашвили
️️️️
А. Прудников
Замена
А. Исах Элиакву
️️️️
М. Славов
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Романенко
ГОЛ! 3:1!
А. Прудников
Желтая карточка
А. Прудников
Желтая карточка
Е. Рудаков
17'
ГОЛ! 3:0!
Д. Кочкин
13'
ГОЛ! 2:0!
А. Рябокобыленко
10'
Желтая карточка
Е. Тюкалов
ГОЛ! 1:0!
А. Субботин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
14
Игорь Степанов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
0
Самир Мерзич
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
22
Антон Романенко
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
34
Гамзат Алданов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
22
Мирослав Славов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Амкар (мол)
4
Артем Морыганов
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
29
Андрей Андриевский
ЦФ
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
Анжи (мол)
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
15
Ираклий Климиашвили
ЦП
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
3-3-2-1-1
14
Степанов
0
Мерзич
88
Рудаков
25
Смирнов
30
Идову
5
Рябокобыленко
27
Молодцов
22
Романенко
84
Кочкин
7
Тюкалов
9
Субботин
3-3-1-3
1
Дженетов
75
Ибрагимгаджиев
35
Клява
15
Гусейнов
34
Алданов
17
Мирзабеков
17
Мухаммад
44
Кухарчук
22
Славов
89
Прудников
92
Мирзаев
22
Романенко
92
Скворцов
92
Скворцов
22
Романенко
0
Мерзич
4
Морыганов
4
Морыганов
0
Мерзич
88
Рудаков
29
Андриевский
29
Андриевский
88
Рудаков
9
Субботин
49
Сиротин
49
Сиротин
9
Субботин
27
Молодцов
2
Морыганов
2
Морыганов
27
Молодцов
7
Тюкалов
98
Блынду
98
Блынду
7
Тюкалов
84
Кочкин
17
Васильев
17
Васильев
84
Кочкин
89
Прудников
15
Климиашвили
15
Климиашвили
89
Прудников
22
Славов
33
Элиакву
33
Элиакву
22
Славов
34
Алданов
44
Курбанов
44
Курбанов
34
Алданов
17
Мухаммад
47
Джангишиев
47
Джангишиев
17
Мухаммад
Курбанов
83
Гераев
83
Гераев
Курбанов
44
Кухарчук
98
Гаджиев
98
Гаджиев
44
Кухарчук
Остались в запасе
Амкар (мол)
Анжи (мол)
Главный тренер
Рустем Хузин
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
Остались в запасе
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Амкар (мол) - Анжи (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
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