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май 2011
июнь 2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012), 13 тур
2 : 1
Байкал
Матч завершен
Сахалин
1 : 1
Чита
Матч завершен
Якутия
1 : 0
Матч завершен
Сибирь-2
1 : 2
Матч завершен
2 : 2
Смена
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2011/2012), 18 тур
Урал
1 : 1
Луч
Матч завершен
Оренбург
2 : 3
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Черноморец
2 : 3
Шинник
Матч завершен
Факел
1 : 2
Енисей
Матч завершен
Химки
1 : 3
Сибирь
Матч завершен
Торпедо
1 : 1
Торпедо Вл
Матч завершен
Волгарь
0 : 1
Мордовия
Матч завершен
2 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
Балтика
0 : 2
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012), 16 тур
1 : 5
Матч завершен
США. МЛС 2011
Коламбус
4 : 1
Колорадо
Матч завершен