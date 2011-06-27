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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Cибирь
Химки - Cибирь: обзор матча 27 июня 2011
Химки
27.06.2011, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 3
Завершен
Cибирь
87'
А. Воронкин
14'
В. Кармазиненко
30'
Д. Скороходов
53'
И. Нагибин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Cибирь
Желтая карточка
Д. Акимов
ГОЛ! 1:3!
А. Воронкин
Замена
Д. Сысуев
️️️️
В. Шумуликоски
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
Г. Наваловский
Замена
С. Игнатьев
️️️️
Д. Скороходов
Замена
Т. Чижек
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
В. Воскобойников
️️️️
В. Земченков
Замена
И. Шестаков
️️️️
Д. Мицейка
Замена
А. Данишевский
️️️️
А. Говоров
ГОЛ! 0:3!
И. Нагибин
Желтая карточка
С. Козко
ГОЛ! 0:2!
Д. Скороходов
Желтая карточка
И. Климов
17'
Замена
В. Головатенко
️️️️
Т. Выходил
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Кармазиненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Сергей Козко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
3
Артем Воронкин
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
20
Андрей Говоров
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Химки
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
28
Александр Данишевский
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
Cибирь
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
27
Сергей Игнатьев
ЛП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Козко
6
Шумейко
88
Наваловский
16
Мицейка
24
Мирошниченко
43
Логашов
23
Земченков
3
Воронкин
77
Романенко
9
Мамтов
20
Говоров
4-4-2
22
Цыган
4
Чичерин
80
Климов
4
Выходил
4
Халиуллин
4
Астафьев
5
Шумуликоски
9
Нагибин
32
Скороходов
98
Акимов
8
Кармазиненко
20
Говоров
28
Данишевский
28
Данишевский
20
Говоров
88
Наваловский
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
88
Наваловский
16
Мицейка
22
Шестаков
22
Шестаков
16
Мицейка
23
Земченков
9
Воскобойников
9
Воскобойников
23
Земченков
5
Шумуликоски
8
Сысуев
8
Сысуев
5
Шумуликоски
4
Выходил
5
Головатенко
5
Головатенко
4
Выходил
8
Кармазиненко
22
Чижек
22
Чижек
8
Кармазиненко
32
Скороходов
27
Игнатьев
27
Игнатьев
32
Скороходов
Остались в запасе
Химки
Cибирь
Остались в запасе
Остались в запасе
Статистика матча Химки - Cибирь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
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Химки
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Химки
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17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Родина
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