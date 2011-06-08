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май 2011
июнь 2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012), 10 тур
Байкал
1 : 1
Чита
Матч завершен
Иртыш
1 : 2
Новокузнецк
Матч завершен
Динамо Брл
4 : 2
Матч завершен
2 : 1
Смена
Матч завершен
Сахалин
1 : 1
Матч завершен
Якутия
1 : 1
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Уругвай
1 : 1
Нидерланды
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 8 тур
0 : 0
Челябинск
Матч завершен
Нефтехимик
2 : 1
Химик
Матч завершен
Носта
1 : 1
Матч завершен
Волга
2 : 1
Зенит-Ижевск
Матч завершен