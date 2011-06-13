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май 2011
июнь 2011
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 13 тур
Локомотив (мол)
1 : 2
Спартак Нч (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
3 : 2
Динамо (мол)
Матч завершен
Амкар (мол)
1 : 0
Ахмат (мол)
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
0 : 0
Кубань (мол)
Матч завершен
Краснодар (мол)
0 : 3
Матч завершен
Зенит (мол)
0 : 1
Ростов (мол)
Матч завершен
Томь (мол)
2 : 0
Спартак М (мол)
Матч завершен
ЦСКА (мол)
2 : 2
Анжи (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2011
Даллас
1 : 4
Канзаc Сити
Матч завершен