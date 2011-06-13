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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Анжи (мол)
ЦСКА (мол) - Анжи (мол): обзор матча 13 июня 2011
ЦСКА (мол)
13.06.2011, понедельник, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
2 : 2
Завершен
Анжи (мол)
14'
А. Васильев
23'
А. Васильев
45+1'
Ш. Мухаммад (П)
80'
Ш. Мирзаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Анжи (мол)
Замена
А. Полюткин
️️️️
С. Рябоконь
+1
Желтая карточка
С. Рябоконь
ГОЛ! 2:2!
Ш. Мирзаев
Желтая карточка
А. Васильев
Желтая карточка
Ш. Мирзаев
Желтая карточка
О. Клява
Замена
С. Рябоконь
️️️️
М. Сафин
Пенальти не реализован!
Ш. Мирзаев
Замена
М. Сафин
️️️️
А. Попов
Желтая карточка
П. Дроздов
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Султонов
Замена
Г. Алданов
️️️️
М. Курбанов
Желтая карточка
А. Попов
Замена
А. Исах Элиакву
️️️️
А. Прудников
Замена
Г. Илуридзе
️️️️
И. Кухарчук
Замена
А. Гераев
️️️️
И. Климиашвили
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ш. Мухаммад
Желтая карточка
Н. Пилиев
Замена
П. Дроздов
️️️️
Е. Иванов
ГОЛ! 2:0!
А. Васильев
16'
Желтая карточка
Ш. Мухаммад
ГОЛ! 1:0!
А. Васильев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
17
Александр Васильев
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
15
Ираклий Климиашвили
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
44
Марсель Сафин
ЦП
21
Сулейман Абдуллин
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Анжи (мол)
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
2-5-2-1
1
Скрипник
4
Никитин
8
Федотов
5
Пилиев
7
Засеев
8
Иванов
52
Нетфуллин
17
Васильев
28
Султонов
18
Попов
10
Амбарцумян
4-3-1-2
1
Дженетов
75
Ибрагимгаджиев
15
Гусейнов
35
Клява
44
Курбанов
15
Климиашвили
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
44
Кухарчук
89
Прудников
92
Мирзаев
8
Иванов
7
Дроздов
7
Дроздов
8
Иванов
18
Попов
44
Сафин
44
Сафин
18
Попов
Сафин
3
Рябоконь
3
Рябоконь
Сафин
Рябоконь
20
Полюткин
20
Полюткин
Рябоконь
28
Султонов
28
Сердеров
28
Сердеров
28
Султонов
89
Прудников
33
Элиакву
33
Элиакву
89
Прудников
44
Курбанов
34
Алданов
34
Алданов
44
Курбанов
15
Климиашвили
83
Гераев
83
Гераев
15
Климиашвили
44
Кухарчук
21
Илуридзе
21
Илуридзе
44
Кухарчук
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Анжи (мол)
21
Сулейман Абдуллин
ЦП
71
Сергей Ревякин
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
21
Сулейман Абдуллин
ЦП
71
Сергей Ревякин
ВР
Остались в запасе
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча ЦСКА (мол) - Анжи (мол)
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
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20.05.2019
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Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
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Информация о матче
Стадион:
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