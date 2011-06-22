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май 2011
июнь 2011
Россия. Премьер-лига (2011/2012), 15 тур
Томь
1 : 1
Ростов
Матч завершен
Амкар-Пермь
1 : 0
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Рубин
2 : 0
Волга
Матч завершен
Спартак
0 : 2
Динамо
Матч завершен
Крылья Советов
0 : 3
Анжи
Матч завершен
ЦСКА
3 : 1
Локомотив
Матч завершен
Краснодар
0 : 2
Ахмат
Матч завершен
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
Матч завершен
Чемпионат Европы. Сборные до 21 года 2011, 1/2 финала
Испания (мол)
3 : 1
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен