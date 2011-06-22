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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Ростов
Томь - Ростов: обзор матча 22 июня 2011
Томь
22.06.2011, среда, 15:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
67'
М. Канунников (П)
82'
Р. Адамов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Ростов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Адамов
Желтая карточка
Д. Маляка
Замена
М. Григорьев
️️️️
Д. Блатняк
Желтая карточка
Р. Адамов
Замена
Н. Васильев
️️️️
А. Ребко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Канунников
Красная карточка
И. Окоронкво
Замена
К. Ковальчук
️️️️
Е. Стариков
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
Т. Калачев
Замена
А. Харитонов
️️️️
П. Голышев
Замена
С. Скобляков
️️️️
В. Строев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
35
Илья Гультяев
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦЗ
3
Сергей Сосновский
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЛП
26
Виктор Строев
ЦП
72
Павел Голышев
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
87
Евгений Стариков
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
15
Иван Живанович
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
17
Алексей Ребко
ОП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
55
Ким Нам Иль
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Ростов
30
Александр Соловьев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
96
Никита Васильев
ПП
4-4-2
30
Песьяков
35
Гультяев
37
Йокич
34
Сабитов
3
Сосновский
32
Баляйкин
26
Строев
72
Голышев
32
Баженов
99
Канунников
87
Стариков
4-1-4-1
1
Коченков
14
Хагуш
4
Окоронкво
19
Салата
15
Живанович
17
Ребко
19
Блатняк
15
Маляка
8
Гацкан
2
Калачев
21
Адамов
26
Строев
55
Скобляков
55
Скобляков
26
Строев
72
Голышев
83
Харитонов
83
Харитонов
72
Голышев
87
Стариков
8
Ковальчук
8
Ковальчук
87
Стариков
17
Ребко
96
Васильев
96
Васильев
17
Ребко
2
Калачев
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
2
Калачев
19
Блатняк
10
Григорьев
10
Григорьев
19
Блатняк
Остались в запасе
Томь
Ростов
62
Алексей Ботвиньев
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
55
Ким Нам Иль
ЦП
30
Александр Соловьев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
55
Ким Нам Иль
ЦП
Остались в запасе
30
Александр Соловьев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Томь - Ростов
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Н. Богач (Люберцы)
И. Демешко (Химки)
Делегат:
Ю.Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:10 (прямая)
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