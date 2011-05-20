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апрель 2011
май 2011
Россия. Премьер-лига (2011/2012), 10 тур
Ахмат
1 : 0
Анжи
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Рубин
0 : 0
Локомотив
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 10 тур
Динамо (мол)
4 : 0
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Ростов (мол)
2 : 3
Амкар (мол)
Матч завершен
2 : 3
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Томь (мол)
1 : 1
Зенит (мол)
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 34 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
Манисаспор
Матч завершен
Галатасарай
2 : 0
Коньяспор
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2010/2011), 31 тур
Силькеборг
4 : 3
Ольборг
Матч завершен
Люнгбю
1 : 2
Брондбю
Матч завершен