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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Амкар (мол)
Ростов (мол) - Амкар (мол): обзор матча 20 мая 2011
Ростов (мол)
20.05.2011, пятница, 00:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
2 : 3
Завершен
Амкар (мол)
6'
А. Зотов
54'
А. Кулишев
2'
А. Рябокобыленко
58'
А. Субботин
76'
А. Рябокобыленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
Е. Смородин
Замена
В. Батырь
️️️️
А. Субботин
Замена
М. Мартынов
️️️️
А. Зотов
Замена
А. Морыганов
️️️️
А. Андриевский
Замена
Е. Филиппов
️️️️
А. Кулеша
ГОЛ! 2:3!
А. Рябокобыленко
Замена
И. Колпаков
️️️️
Д. Кочкин
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
В. Мироник
Желтая карточка
Н. Пермяков
ГОЛ! 2:2!
А. Субботин
Желтая карточка
М. Смирнов
Замена
М. Гурбанов
️️️️
А. Кулишев
ГОЛ! 2:1!
А. Кулишев
Желтая карточка
А. Зотов
Замена
Ф. Дворников
️️️️
А. Сугак
Замена
Е. Смородин
️️️️
А. Васильев
Замена
Н. Васильев
️️️️
А. Хагба
Желтая карточка
А. Сугак
Желтая карточка
Д. Ершов
Желтая карточка
А. Хагба
ГОЛ! 1:1!
А. Зотов
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Рябокобыленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
5
Антон Котенев
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
8
Алексей Сугак
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
84
Данил Кочкин
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ростов (мол)
51
Расул Фарфутдинов
ВР
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
69
Евгений Филиппов
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
9
Федор Дворников
ЦФ
Амкар (мол)
71
Вячеслав Батырь
ЦЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
93
Евгений Смородин
ЦП
55
Илья Колпаков
ЦФ
3-2-2-1
12
Орсаев
37
Хагба
27
Харламов
2
Кулеша
5
Мироник
5
Котенев
19
Байрамян
32
Кулишев
8
Сугак
4-1-1-4
35
Ершов
44
Пермяков
88
Рудаков
25
Смирнов
30
Идову
5
Рябокобыленко
84
Кочкин
9
Субботин
17
Васильев
49
Сиротин
29
Андриевский
32
Кулишев
70
Гурбанов
70
Гурбанов
32
Кулишев
8
Сугак
9
Дворников
9
Дворников
8
Сугак
5
Мироник
45
Кухарчук
45
Кухарчук
5
Мироник
37
Хагба
96
Васильев
96
Васильев
37
Хагба
2
Кулеша
69
Филиппов
69
Филиппов
2
Кулеша
68
Зотов
2
Мартынов
2
Мартынов
68
Зотов
9
Субботин
71
Батырь
71
Батырь
9
Субботин
17
Васильев
93
Смородин
93
Смородин
17
Васильев
29
Андриевский
4
Морыганов
4
Морыганов
29
Андриевский
84
Кочкин
55
Колпаков
55
Колпаков
84
Кочкин
Остались в запасе
Ростов (мол)
Амкар (мол)
51
Расул Фарфутдинов
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
51
Расул Фарфутдинов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Ростов (мол) - Амкар (мол)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
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