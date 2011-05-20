Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Зенит (мол)
Томь (мол) - Зенит (мол): обзор матча 20 мая 2011
Томь (мол)
20.05.2011, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
1 : 1
Завершен
Зенит (мол)
75'
Д. Ефремов
60'
С. Матяш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Зенит (мол)
Замена
Н. Бочаров
️️️️
С. Цыганов
Замена
А. Каюков
️️️️
А. Манюков
Желтая карточка
А. Ноздрунов
ГОЛ! 1:1!
Д. Ефремов
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Козлов
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
Е. Чернов
Замена
С. Аксанов
️️️️
О. Сокулов
Замена
А. Ноздрунов
️️️️
К. Погребняк
Замена
В. Сушкин
️️️️
Н. Пеньяилильо
ГОЛ! 0:1!
С. Матяш
Замена
М. Батов
️️️️
С. Петров
Замена
Д. Никитинский
️️️️
А. Сазонов
15'
Желтая карточка
А. Манюков
Желтая карточка
И. Протасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
20
Илья Протасов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
2
Александр Манюков
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
69
Максим Суворов
ЦЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Зенит (мол)
1
Павел Дронов
ВР
34
Никита Бочаров
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
60
Павел Шувалов
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
3-2-3-2
62
Ботвиньев
22
Овсянников
92
Кочергин
4
Воронов
23
Чернов
30
Башилов
65
Сокулов
20
Протасов
44
Козлов
9
Погребняк
10
Сазонов
3-2-3-2
1
Зайцев
0
Пеньяилильо
3
Костин
88
Телегин
98
Петров
43
Терентьев
2
Манюков
77
Петров
33
Мурихин
10
Матяш
9
Цыганов
9
Погребняк
9
Ноздрунов
9
Ноздрунов
9
Погребняк
65
Сокулов
11
Аксанов
11
Аксанов
65
Сокулов
23
Чернов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
23
Чернов
44
Козлов
85
Ефремов
85
Ефремов
44
Козлов
10
Сазонов
7
Никитинский
7
Никитинский
10
Сазонов
9
Цыганов
34
Бочаров
34
Бочаров
9
Цыганов
2
Манюков
23
Каюков
23
Каюков
2
Манюков
98
Петров
17
Батов
17
Батов
98
Петров
0
Пеньяилильо
10
Сушкин
10
Сушкин
0
Пеньяилильо
Остались в запасе
Томь (мол)
Зенит (мол)
69
Максим Суворов
ЦЗ
51
Владимир Агеев
ВР
60
Павел Шувалов
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
69
Максим Суворов
ЦЗ
51
Владимир Агеев
ВР
Остались в запасе
60
Павел Шувалов
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Томь (мол) - Зенит (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Темп
Новости команд
Все
Томь (мол)
Зенит (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+