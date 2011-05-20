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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Спартак-Нальчик
Кубань (ЛФЛ) - Спартак-Нальчик: обзор матча 20 мая 2011
Кубань (ЛФЛ)
20.05.2011, пятница, 18:15
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
63'
Г. Букур
87'
Леандро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Спартак-Нальчик
ГОЛ! 1:1!
Леандро
Пас отдал
М. Йованович
Замена
С. Давыдов
️️️️
Л. Траоре
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Захирович
Замена
Д. Гриднев
️️️️
К. Берхамов
Замена
А. Фидлер
️️️️
Д. Цораев
Желтая карточка
К. Берхамов
ГОЛ! 1:0!
Г. Букур
Пас отдал
Д. Варга
Замена
А. Гошоков
️️️️
И. Портнягин
Замена
Г. Букур
️️️️
И. Максимов
Желтая карточка
Д. Цораев
+1
Желтая карточка
М. Йованович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
(К)
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
8
Артур Тлисов
ЦП
6
Давид Цораев
ЦП
40
Дачиан Варга
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Евгений Помазан
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
14
Аднан Захирович
ЦЗ
4
Милан Йованович
ПЗ
71
Михаил Багаев
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Леандро
ПП
21
Богдан Милич
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
4-5-1
98
Будаков
15
Жавнерчик
14
Рогочий
5
Армаш
34
Козлов
78
Максимов
16
Нэ
8
Тлисов
6
Цораев
40
Варга
90
Траоре
4-4-2
1
Помазан
4
Йованович
20
Джудович
14
Захирович
4
Овсиенко
31
Леандро
7
Берхамов
11
Концедалов
71
Багаев
97
Портнягин
21
Милич
78
Максимов
11
Букур
11
Букур
78
Максимов
6
Цораев
10
Фидлер
10
Фидлер
6
Цораев
90
Траоре
10
Давыдов
10
Давыдов
90
Траоре
7
Берхамов
56
Гриднев
56
Гриднев
7
Берхамов
97
Портнягин
19
Гошоков
19
Гошоков
97
Портнягин
14
Захирович
8
Сирадзе
8
Сирадзе
14
Захирович
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Спартак-Нальчик
2
Сергей Горелов
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
13
Александр Щаницин
АП
30
Отто
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Остались в запасе
2
Сергей Горелов
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
30
Отто
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Спартак-Нальчик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Ринат Деушев (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:00 (прямая)
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