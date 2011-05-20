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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 20 мая 2011
Рубин
20.05.2011, пятница, 20:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Локомотив
Желтая карточка
О. Кузьмин
+3
+1
Травма
Гилерме
Замена
Б. Илич
️️️️
Д. Торбинский
Травма
И. Лебеденко
Замена
С. Ибричич
️️️️
В. Игнатьев
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Медведев
Замена
А. Касаев
️️️️
П. Быстров
Замена
С. Иванов
️️️️
Д. Лоськов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
11
Майкон
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Петр Немов
ОП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
4-4-2
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
16
Боккетти
23
Кузьмин
0
Быстров
10
Натхо
16
Нобоа
7
Рязанцев
13
Медведев
10
Лебеденко
3-2-3-2
1
Гилерме
20
Игнатьев
90
Бурлак
4
Дюрица
49
Шишкин
55
Янбаев
88
Глушаков
10
Лоськов
6
Торбинский
0
Сычев
11
Майкон
0
Быстров
11
Касаев
11
Касаев
0
Быстров
13
Медведев
17
Дядюн
17
Дядюн
13
Медведев
6
Торбинский
33
Илич
33
Илич
6
Торбинский
20
Игнатьев
9
Ибричич
9
Ибричич
20
Игнатьев
10
Лоськов
99
Иванов
99
Иванов
10
Лоськов
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Петр Немов
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Петр Немов
ОП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Локомотив
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Вячеслав Семёнов (Гатчина)
Валерий Данченко (Уфа)
Резервный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:00 (прямая) "НТВ+ Наш футбол" 20:15 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 20:15 (прямая)
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