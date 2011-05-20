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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Брондбю
Люнгбю - Брондбю: обзор матча 20 мая 2011
Люнгбю
20.05.2011, пятница, 19:00
Дания. Супер-Лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Брондбю
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Люнгбю
Дания. Суперлига, 15 тур
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- : -
20.11.2026
Люнгбю
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1 : 0
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Брондбю
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Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
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