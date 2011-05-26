Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2011
май 2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012), 7 тур
1 : 0
Иртыш
Матч завершен
Смена
2 : 1
Динамо Брл
Матч завершен
Сибирь-2
1 : 1
Матч завершен
1 : 3
Сахалин
Матч завершен
0 : 1
Байкал
Матч завершен
Новокузнецк
1 : 0
Чита
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 11 тур
Локомотив (мол)
2 : 2
Анжи (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
0 : 2
Томь (мол)
Матч завершен
Спартак Нч (мол)
2 : 1
Ахмат (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2011
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
Колорадо
Матч завершен
Сиэтл
0 : 1
Даллас
Матч завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2010/2011), Финал, первый матч
АДО Ден Хааг
5 : 1
Гронинген
Матч завершен