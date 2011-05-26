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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Гронинген
АДО Ден Хааг - Гронинген: обзор матча 26 мая 2011
АДО Ден Хааг
26.05.2011, четверг, 22:00
Голландия. Эредивизие, Финал
5 : 1
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Гронинген
21'
Й. Торнстра
52'
Й. Торнстра
66'
Л. Иммерс
71'
Й. Торнстра
83'
Р. Лиувен
64'
Й. Ивенс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол АДО Ден Хааг - Гронинген
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
Й. Торнстра
+2
Замена
К. Виссер
️️️️
Ф. Кубик
ГОЛ! 5:1!
Р. Лиувен
Замена
Ш. Метаж
️️️️
О. Аджилоре
ГОЛ! 4:1!
Й. Торнстра
Замена
Т. Матавж
️️️️
П. Андерссон
ГОЛ! 3:1!
Л. Иммерс
ГОЛ! 2:1!
Й. Ивенс
Пас отдал
Д. Тадич
Желтая карточка
В. ван Дейк
ГОЛ! 2:0!
Й. Торнстра
Замена
В. ван Дейк
️️️️
М. Кифтенбельд
ГОЛ! 1:0!
Й. Торнстра
Пас отдал
А. Радосавлевич
Желтая карточка
К. Кум
19'
18'
Желтая карточка
О. Аджилоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
16
Джино Коутиньо
ВР
25
Митчелл Пике
ЛЗ
5
Кристиан Кум
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
2
Ахмед Амми
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
3
Рамон Лиувен
ПП
7
Франтишек Кубик
ЛФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
28
Весли Верхоек
РФ
Главный тренер
Раймонд Аттевелд
Гронинген
26
Лусиано
ВР
3
Фредрик Стенман
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
3
Йонас Ивенс
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
15
Олувафеми Аджилоре
ОП
24
Том Хиариеж
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Томас Эневольдсен
ПП
8
Петтер Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Питер Хюйстра
АДО Ден Хааг
6
Кевин Виссер
АП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Гронинген
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Шкодран Метаж
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
4-1-2-3
16
Коутиньо
25
Пике
5
Кум
4
Дерейк
2
Амми
21
Торнстра
12
Радосавлевич
3
Лиувен
7
Кубик
10
Иммерс
28
Верхоек
4-2-2-1-1
26
Лусиано
8
Кифтенбельд
4
Гранквист
3
Ивенс
3
Стенман
15
Аджилоре
24
Хиариеж
7
Эневольдсен
10
Бакуна
10
Тадич
8
Андерссон
21
Торнстра
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
21
Торнстра
7
Кубик
6
Виссер
6
Виссер
7
Кубик
15
Аджилоре
6
Метаж
6
Метаж
15
Аджилоре
8
Кифтенбельд
4
ван Дейк
4
ван Дейк
8
Кифтенбельд
8
Андерссон
9
Матавж
9
Матавж
8
Андерссон
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Гронинген
Главный тренер
Раймонд Аттевелд
Главный тренер
Питер Хюйстра
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Раймонд Аттевелд
Главный тренер
Питер Хюйстра
Статистика матча АДО Ден Хааг - Гронинген
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Главный судья:
Питер Винк
(Нордвейкерхаут)
Стадион:
Кийосира
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:55 (прямая)
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