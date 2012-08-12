Питер Хюйстра
Тренер
|Имя
|Питер
|Фамилия
|Хюйстра
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|18 января 1967
|Имя
|Питер
|Фамилия
|Хюйстра
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|18 января 1967
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Гронинген
|36
|12
|17
|7
|Дата
|Матч
|12.08.2012
|Твенте
|4 : 1
|Гронинген
|19.08.2012
|Гронинген
|1 : 1
|Виллем II
|26.08.2012
|Гронинген
|1 : 3
|ПСВ
|31.08.2012
|АДО Ден Хааг
|0 : 1
|Гронинген
|16.09.2012
|Гронинген
|0 : 3
|Витесс
|22.09.2012
|Зволле
|1 : 2
|Гронинген
|30.09.2012
|Гронинген
|3 : 2
|Рода
|07.10.2012
|Гронинген
|2 : 2
|Фейеноорд
|21.10.2012
|Херенвен
|3 : 0
|Гронинген
|26.10.2012
|Утрехт
|1 : 0
|Гронинген
|04.11.2012
|Гронинген
|1 : 2
|НЕК
|09.11.2012
|НАК Бреда
|0 : 1
|Гронинген
|17.11.2012
|Гронинген
|1 : 1
|АЗ Алкмаар
|24.11.2012
|Ваалвейк
|1 : 1
|Гронинген
|02.12.2012
|Гронинген
|2 : 0
|Хераклес
|08.12.2012
|Аякс
|2 : 0
|Гронинген
|15.12.2012
|Гронинген
|0 : 0
|Венло
|23.12.2012
|Фейеноорд
|2 : 1
|Гронинген
|20.01.2013
|Гронинген
|0 : 2
|Утрехт
|27.01.2013
|НЕК
|2 : 1
|Гронинген
|02.02.2013
|АЗ Алкмаар
|0 : 1
|Гронинген
|09.02.2013
|Гронинген
|2 : 1
|Ваалвейк
|17.02.2013
|Витесс
|2 : 0
|Гронинген
|23.02.2013
|Гронинген
|1 : 0
|Зволле
|03.03.2013
|Рода
|4 : 1
|Гронинген
|08.03.2013
|Гронинген
|1 : 1
|НАК Бреда
|17.03.2013
|Гронинген
|0 : 3
|Твенте
|30.03.2013
|Виллем II
|1 : 2
|Гронинген
|07.04.2013
|Гронинген
|3 : 1
|Херенвен
|13.04.2013
|Хераклес
|0 : 2
|Гронинген
|20.04.2013
|Гронинген
|2 : 1
|АДО Ден Хааг
|27.04.2013
|ПСВ
|5 : 2
|Гронинген
|05.05.2013
|Венло
|0 : 0
|Гронинген
|12.05.2013
|Гронинген
|0 : 2
|Аякс
|16.05.2013
|Гронинген
|0 : 1
|Твенте
|19.05.2013
|Твенте
|3 : 2
|Гронинген