Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Питер Хюйстра - статистика

Нидерланды
18 января 1967 (59)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Гронинген
36
12
17
7
Голландия. Эредивизие, 1 раунд
Твенте
3 : 2
19.05.2013
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 1 раунд
Гронинген
0 : 1
16.05.2013
Твенте
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Гронинген
0 : 2
12.05.2013
Аякс
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Венло
0 : 0
05.05.2013
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 32 тур
ПСВ
5 : 2
27.04.2013
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Гронинген
2 : 1
20.04.2013
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 2
13.04.2013
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Гронинген
3 : 1
07.04.2013
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Виллем II
1 : 2
30.03.2013
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Гронинген
0 : 3
17.03.2013
Твенте
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Гронинген
1 : 1
08.03.2013
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Рода
4 : 1
03.03.2013
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Гронинген
1 : 0
23.02.2013
Зволле
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Витесс
2 : 0
17.02.2013
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Гронинген
2 : 1
09.02.2013
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 21 тур
АЗ Алкмаар
0 : 1
02.02.2013
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 20 тур
НЕК
2 : 1
27.01.2013
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Гронинген
0 : 2
20.01.2013
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Фейеноорд
2 : 1
23.12.2012
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Гронинген
0 : 0
15.12.2012
Венло
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Аякс
2 : 0
08.12.2012
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Гронинген
2 : 0
02.12.2012
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Ваалвейк
1 : 1
24.11.2012
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 1
17.11.2012
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 12 тур
НАК Бреда
0 : 1
09.11.2012
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
1 : 2
04.11.2012
НЕК
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 0
26.10.2012
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
3 : 0
21.10.2012
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Гронинген
2 : 2
07.10.2012
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Гронинген
3 : 2
30.09.2012
Рода
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Зволле
1 : 2
22.09.2012
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Гронинген
0 : 3
16.09.2012
Витесс
Голландия. Эредивизие, 4 тур
АДО Ден Хааг
0 : 1
31.08.2012
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Гронинген
1 : 3
26.08.2012
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Гронинген
1 : 1
19.08.2012
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Твенте
4 : 1
12.08.2012
Гронинген
Главные новости
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
6
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
7
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Гурцкая определил, кого нужно было назначить «Ахмату» вместо Гусева
16:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+