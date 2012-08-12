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    Питер Хюйстра - статистика

    Тренер
    Имя Питер
    Фамилия Хюйстра
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 18 января 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гронинген 36 12 17 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.08.2012 Твенте 4 : 1 Гронинген
    19.08.2012 Гронинген 1 : 1 Виллем II
    26.08.2012 Гронинген 1 : 3 ПСВ
    31.08.2012 АДО Ден Хааг 0 : 1 Гронинген
    16.09.2012 Гронинген 0 : 3 Витесс
    22.09.2012 Зволле 1 : 2 Гронинген
    30.09.2012 Гронинген 3 : 2 Рода
    07.10.2012 Гронинген 2 : 2 Фейеноорд
    21.10.2012 Херенвен 3 : 0 Гронинген
    26.10.2012 Утрехт 1 : 0 Гронинген
    04.11.2012 Гронинген 1 : 2 НЕК
    09.11.2012 НАК Бреда 0 : 1 Гронинген
    17.11.2012 Гронинген 1 : 1 АЗ Алкмаар
    24.11.2012 Ваалвейк 1 : 1 Гронинген
    02.12.2012 Гронинген 2 : 0 Хераклес
    08.12.2012 Аякс 2 : 0 Гронинген
    15.12.2012 Гронинген 0 : 0 Венло
    23.12.2012 Фейеноорд 2 : 1 Гронинген
    20.01.2013 Гронинген 0 : 2 Утрехт
    27.01.2013 НЕК 2 : 1 Гронинген
    02.02.2013 АЗ Алкмаар 0 : 1 Гронинген
    09.02.2013 Гронинген 2 : 1 Ваалвейк
    17.02.2013 Витесс 2 : 0 Гронинген
    23.02.2013 Гронинген 1 : 0 Зволле
    03.03.2013 Рода 4 : 1 Гронинген
    08.03.2013 Гронинген 1 : 1 НАК Бреда
    17.03.2013 Гронинген 0 : 3 Твенте
    30.03.2013 Виллем II 1 : 2 Гронинген
    07.04.2013 Гронинген 3 : 1 Херенвен
    13.04.2013 Хераклес 0 : 2 Гронинген
    20.04.2013 Гронинген 2 : 1 АДО Ден Хааг
    27.04.2013 ПСВ 5 : 2 Гронинген
    05.05.2013 Венло 0 : 0 Гронинген
    12.05.2013 Гронинген 0 : 2 Аякс
    16.05.2013 Гронинген 0 : 1 Твенте
    19.05.2013 Твенте 3 : 2 Гронинген
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