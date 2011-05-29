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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - АДО Ден Хааг
Гронинген - АДО Ден Хааг: обзор матча 29 мая 2011
Гронинген
29.05.2011, воскресенье, 14:30
Голландия. Эредивизие, Финал
5 : 1
Первый матч – 1 : 5
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
АДО Ден Хааг
26'
Т. Матавж
49'
В. ван Дейк
57'
Л. Бакуна
59'
В. ван Дейк
89'
Т. Матавж (П)
38'
Л. Иммерс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Гронинген - АДО Ден Хааг
Пенальти не реализован!
Т. Матавж
ГОЛ!
В. Верхоек
3:4
ГОЛ!
Д. Тадич
3:3
ГОЛ!
П. Босхаарт
2:3
Пенальти не реализован!
Т. Спарв
Пенальти не реализован!
А. Радосавлевич
ГОЛ!
Т. Эневольдсен
2:2
ГОЛ!
Л. Иммерс
1:2
ГОЛ!
А. Гранквист
1:1
ГОЛ!
Т. Дерейк
0:1
105'
Желтая карточка
Т. Дерейк
Замена
Т. Эневольдсен
️️️️
В. ван Дейк
+2
Замена
П. Босхаарт
️️️️
Ф. Кубик
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Т. Матавж
Желтая карточка
Ф. Кубик
Желтая карточка
В. Верхоек
Замена
О. Аджилоре
️️️️
Т. Хиариеж
Желтая карточка
А. Амми
Замена
К. Виссер
️️️️
Д. Булыкин
ГОЛ! 4:1!
В. ван Дейк
Замена
Ф. Кубик
️️️️
Р. Лиувен
ГОЛ! 3:1!
Л. Бакуна
ГОЛ! 2:1!
В. ван Дейк
Желтая карточка
Т. Хиариеж
ГОЛ! 1:1!
Л. Иммерс
ГОЛ! 1:0!
Т. Матавж
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
1
Брайн ван Лу
ВР
3
Фредрик Стенман
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
3
Йонас Ивенс
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
24
Том Хиариеж
ОП
20
Тим Спарв
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
8
Петтер Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Питер Хюйстра
АДО Ден Хааг
16
Джино Коутиньо
ВР
25
Митчелл Пике
ЛЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Кристиан Кум
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
2
Ахмед Амми
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
28
Весли Верхоек
РФ
Главный тренер
Раймонд Аттевелд
Гронинген
26
Лусиано
ВР
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
6
Шкодран Метаж
ЦП
15
Олувафеми Аджилоре
ЦП
17
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
7
Томас Эневольдсен
ЦФ
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
5
Паскаль Босхаарт
ЦЗ
31
Кристиан Супусепа
ЦЗ
26
Родерик Гилиссе
ЦП
6
Кевин Виссер
АП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
ван Лу
3
Стенман
3
Ивенс
4
ван Дейк
4
Гранквист
24
Хиариеж
20
Спарв
10
Бакуна
10
Тадич
8
Андерссон
9
Матавж
3-3-1-3
16
Коутиньо
3
Лиувен
5
Кум
4
Дерейк
2
Амми
21
Торнстра
25
Пике
12
Радосавлевич
28
Верхоек
23
Булыкин
10
Иммерс
24
Хиариеж
15
Аджилоре
15
Аджилоре
24
Хиариеж
4
ван Дейк
7
Эневольдсен
7
Эневольдсен
4
ван Дейк
Кубик
5
Босхаарт
5
Босхаарт
Кубик
3
Лиувен
7
Кубик
7
Кубик
3
Лиувен
23
Булыкин
6
Виссер
6
Виссер
23
Булыкин
Остались в запасе
Гронинген
АДО Ден Хааг
6
Шкодран Метаж
ЦП
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
17
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
26
Лусиано
ВР
Главный тренер
Питер Хюйстра
26
Родерик Гилиссе
ЦП
31
Кристиан Супусепа
ЦЗ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
22
Роберт Звинкелс
ВР
Главный тренер
Раймонд Аттевелд
Остались в запасе
6
Шкодран Метаж
ЦП
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
17
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
26
Лусиано
ВР
Остались в запасе
26
Родерик Гилиссе
ЦП
31
Кристиан Супусепа
ЦЗ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
22
Роберт Звинкелс
ВР
Главный тренер
Питер Хюйстра
Главный тренер
Раймонд Аттевелд
Статистика матча Гронинген - АДО Ден Хааг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 14:25 (прямая)
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