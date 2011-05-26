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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Томь (мол)
Рубин (мол) - Томь (мол): обзор матча 26 мая 2011
Рубин (мол)
26.05.2011, четверг, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
0 : 2
Завершен
Томь (мол)
51'
А. Ноздрунов (П)
85'
К. Погребняк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Томь (мол)
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Погребняк
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Б. Махмудов
Замена
А. Аскаров
️️️️
М. Горелишвили
Замена
Д. Прокопенко
️️️️
М. Уридия
Замена
А. Богданов
️️️️
С. Аксанов
Замена
К. Васильев
️️️️
М. Ситдиков
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
Е. Чернов
Замена
А. Вшивцев
️️️️
А. Куклев
Замена
К. Погребняк
️️️️
А. Ноздрунов
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ноздрунов
Желтая карточка
В. Чала
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Никитинский
Замена
Д. Воронов
️️️️
Д. Смирнов
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Антонюк
Замена
А. Гаппаров
️️️️
В. Чала
Желтая карточка
Е. Чернов
Желтая карточка
Д. Смирнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
55
Артем Куклев
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Томь (мол)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
20
Илья Протасов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Константин Васильев
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
4
Денис Воронов
ЦЗ
33
Евгений Кокшаров
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Нестеренко
66
Жестоков
4
Кверквелия
3
Джалилов
24
Горелишвили
25
Ситдиков
55
Куклев
16
Антонюк
10
Джалилов
25
Уридия
34
Чала
3-2-4
62
Ботвиньев
22
Овсянников
9
Ноздрунов
24
Смирнов
30
Башилов
23
Чернов
11
Аксанов
89
Махмудов
7
Никитинский
20
Протасов
24
Горелишвили
4
Аскаров
4
Аскаров
24
Горелишвили
25
Уридия
95
Прокопенко
95
Прокопенко
25
Уридия
25
Ситдиков
25
Васильев
25
Васильев
25
Ситдиков
16
Антонюк
39
Умарбаев
39
Умарбаев
16
Антонюк
55
Куклев
23
Вшивцев
23
Вшивцев
55
Куклев
34
Чала
15
Гаппаров
15
Гаппаров
34
Чала
23
Чернов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
23
Чернов
11
Аксанов
49
Богданов
49
Богданов
11
Аксанов
89
Махмудов
85
Ефремов
85
Ефремов
89
Махмудов
24
Смирнов
4
Воронов
4
Воронов
24
Смирнов
7
Никитинский
44
Козлов
44
Козлов
7
Никитинский
9
Ноздрунов
9
Погребняк
9
Погребняк
9
Ноздрунов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Томь (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
51
Владимир Агеев
ВР
Остались в запасе
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Остались в запасе
51
Владимир Агеев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Рубин (мол) - Томь (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Рубин (мол)
Томь (мол)
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1
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2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
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1
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2017.05.05 15:52
3
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1
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