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май 2011
июнь 2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012), 14 тур
ЦРФСО
0 : 0
Матч завершен
Леон Сатурн
1 : 0
Псков
Матч завершен
Знамя Труда
0 : 0
Сочи
Матч завершен
0 : 1
Спартак К
Матч завершен
2 : 3
Череповец
Матч завершен
0 : 3
Волга
Матч завершен
Карелия
3 : 2
Матч завершен
Текстильщик
2 : 0
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012), 11 тур
Калуга
1 : 0
Матч завершен
Орел
2 : 0
Матч завершен
Салют
2 : 0
Зенит
Матч завершен
Подолье
1 : 2
Авангард
Матч завершен
Металлург Л
1 : 3
Витязь
Матч завершен
Локомотив
0 : 0
Сокол
Матч завершен
2 : 0
Рязань
Матч завершен
США. МЛС 2011
Филадельфия Юнион
0 : 0
Канзаc Сити
Матч завершен
Чикаго Файр
0 : 0
Реал Солт-Лейк
Матч завершен