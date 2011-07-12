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    Расписание матчей 12-07-2011

    июнь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Америки 2011, 3 тур, группа A
    12 июля, вторник
    04:45
    Аргентина
    3:0
    Коста-Рика
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2011/2012), 19 тур
    12 июля, вторник
    18:00
    КАМАЗ
    1:2
    Мордовия
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), первый матч
    12 июля, вторник
    19:00
    Пюник
    0:4
    Виктория
    Матч завершен
    12 июля, вторник
    21:30
    Валлетта
    2:3
    Экранас
    Матч завершен
    12 июля, вторник
    22:00
    Могрен
    1:2
    Литекс
    Матч завершен
    12 июля, вторник
    22:00
    Марибор
    2:0
    Дюделанж
    Матч завершен
    12 июля, вторник
    22:15
    Слован
    2:0
    Тобол
    Матч завершен
    12 июля, вторник
    23:00
    Шэмрок Роверс
    1:0
    Флора
    Матч завершен
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