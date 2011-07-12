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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Слован - Тобол
Слован - Тобол: обзор матча 12 июля 2011
Слован
12.07.2011, вторник, 22:15
Лига Чемпионов
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Тобол
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