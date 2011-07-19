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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Тобол - Слован
Тобол - Слован: обзор матча 19 июля 2011
Тобол
19.07.2011, вторник, 20:00
Лига Чемпионов
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Слован
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Статистика матча Тобол - Слован
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