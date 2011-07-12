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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Коста-Рика
Аргентина - Коста-Рика: обзор матча 12 июля 2011
Аргентина
12.07.2011, вторник, 04:45
Кубок Америки, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
Коста-Рика
45+1'
С. Агуэро
52'
С. Агуэро
64'
А. Ди Мария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Коста-Рика
Желтая карточка
Э. Лавесси
+2
Желтая карточка
Л. Билья
Замена
Э. Лавесси
️️️️
С. Агуэро
Замена
Л. Билья
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Л. Мигель Валье
️️️️
С. Элисондо
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
О. Дуарте
Замена
Д. Мадригаль
️️️️
Х. Мартинес
Замена
Р. Бренес
️️️️
Ф. Кальво
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
+1
Желтая карточка
Ф. Кальво
Желтая карточка
Х. Дзанетти
Желтая карточка
Г. Милито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
8
Хавьер Дзанетти
ЛЗ
6
Габриэль Милито
ЦЗ
4
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Серхио Агуэро
ЛВ
5
Фернандо Гаго
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Серхио Батиста
Коста-Рика
23
Леонель Морейра
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
2
Джонни Акоста
ЦЗ
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
22
Хосе Мигель Куберо
ЛП
15
Хосе Сальватьерра
ЦП
6
Хейнер Мора
ЦП
21
Сезар Элисондо
АП
20
Педро Леаль
ПП
17
Хосуе Мартинес
ЦФ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Лавольпе
Аргентина
1
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
16
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Николас Пареха
ЦЗ
5
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
7
Эвер Банега
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
22
Диего Милито
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
Коста-Рика
1
Минор Альварес
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
16
Кевин Фаярдо
ЦЗ
7
Аллен Гуэвара
ЦП
14
Хансель Араус
ЦП
5
Луис Мигель Валье
ЦП
15
Хорхе Гатгенс
ЦП
11
Диего Мадригаль
ЦП
9
Хорхе Кастро
ЦФ
14
Рандаль Бренес
ЦФ
4-2-3-1
9
Ромеро
8
Дзанетти
6
Милито
4
Бурдиссо
4
Сабалета
5
Гаго
14
Маскерано
9
Агуэро
11
Ди Мария
10
Месси
9
Игуаин
3-4-1-2
23
Морейра
6
Дуарте
2
Акоста
15
Кальво
20
Леаль
15
Сальватьерра
6
Мора
22
Куберо
21
Элисондо
12
Кэмпбелл
17
Мартинес
11
Ди Мария
5
Билья
5
Билья
11
Ди Мария
9
Игуаин
21
Пасторе
21
Пасторе
9
Игуаин
9
Агуэро
22
Лавесси
22
Лавесси
9
Агуэро
21
Элисондо
5
Валье
5
Валье
21
Элисондо
17
Мартинес
11
Мадригаль
11
Мадригаль
17
Мартинес
15
Кальво
14
Бренес
14
Бренес
15
Кальво
Остались в запасе
Аргентина
Коста-Рика
1
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
16
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Николас Пареха
ЦЗ
5
Эстебан Камбьяссо
ЦП
7
Эвер Банега
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Батиста
7
Аллен Гуэвара
ЦП
14
Хансель Араус
ЦП
15
Хорхе Гатгенс
ЦП
16
Кевин Фаярдо
ЦЗ
9
Хорхе Кастро
ЦФ
1
Минор Альварес
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
Главный тренер
Рикардо Лавольпе
Остались в запасе
1
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
16
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Николас Пареха
ЦЗ
5
Эстебан Камбьяссо
ЦП
7
Эвер Банега
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
Остались в запасе
7
Аллен Гуэвара
ЦП
14
Хансель Араус
ЦП
15
Хорхе Гатгенс
ЦП
16
Кевин Фаярдо
ЦЗ
9
Хорхе Кастро
ЦФ
1
Минор Альварес
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
Главный тренер
Серхио Батиста
Главный тренер
Рикардо Лавольпе
Статистика матча Аргентина - Коста-Рика
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 2
27.03.2026
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Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Информация о матче
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 04:35 (прямая)
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