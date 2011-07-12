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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валлетта - Экранас
Валлетта - Экранас: обзор матча 12 июля 2011
Валлетта
12.07.2011, вторник, 21:30
Лига Чемпионов
2 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Экранас
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Валлетта - Экранас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Валлетта
Лига конференций, 2 раунд
Валлетта
0 : 4
30.07.2026
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Ракув
3 : 1
23.07.2026
Валлетта
Лига Европы, 1 раунд
Валлетта
0 : 1
27.08.2020
Бала Таун
Лига Европы, 3 раунд
Валлетта
0 : 4
15.08.2019
Астана
Лига Европы, 3 раунд
Астана
5 : 1
08.08.2019
Валлетта
Экранас
Лига Европы, 1 раунд
Экранас
1 : 2
10.07.2014
Крузейдерс
Лига Европы, 1 раунд
Крузейдерс
3 : 1
03.07.2014
Экранас
Лига чемпионов, 2 раунд
Хафнарфьордур
2 : 1
23.07.2013
Экранас
Лига чемпионов, 2 раунд
Экранас
0 : 1
16.07.2013
Хафнарфьордур
Лига Европы, 4 раунд
ФКСБ
3 : 0
30.08.2012
Экранас
Информация о матче
Стадион:
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ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Болт отказался от предложения мальтийской «Валлетты»
2018.10.17 15:48
1
Мальтийская «Валлетта» предлагает Болту двухлетний контракт
2018.10.16 09:41
3
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Болт отказался от предложения мальтийской «Валлетты»
2018.10.17 15:48
1
Мальтийская «Валлетта» предлагает Болту двухлетний контракт
2018.10.16 09:41
3
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