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июль 2011
август 2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа C, 9 тур
Северная Ирландия
4 : 0
Фарерские острова
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Россия
1 : 0
Сербия
Матч завершен
Беларусь
1 : 0
Болгария
Матч завершен
Словения
0 : 0
Бельгия
Матч завершен
2 : 1
Россия (мол)
Матч завершен
Украина
0 : 1
Швеция
Матч завершен
Германия
3 : 2
Бразилия
Матч завершен
Италия
2 : 1
Испания
Матч завершен
Франция
1 : 1
Чили
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 17 тур
Челябинск
2 : 1
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Носта
0 : 1
Динамо Киров
Матч завершен
Тюмень
1 : 1
Матч завершен
Нефтехимик
2 : 0
Уфа
Матч завершен
3 : 0
Химик
Матч завершен
Волга
1 : 0
Рубин-2
Матч завершен
Сызрань-2003
1 : 2
Матч завершен