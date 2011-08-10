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Северная Ирландия - Фарерские острова
Северная Ирландия - Фарерские острова: обзор матча 10 августа 2011
Северная Ирландия
10.08.2011, среда, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 9 тур
4 : 0
Завершен
Фарерские острова
5'
А. Хьюз
66'
С. Дэвис
71'
П. МакКурт
88'
П. МакКурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Фарерские острова
ГОЛ! 4:0!
П. МакКурт
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Хили
Замена
А. Даниэльсон
️️️️
Х. Элттор
Замена
К. Моуритсен
️️️️
С. Ольсен
ГОЛ! 3:0!
П. МакКурт
Замена
А. Хансен
️️️️
К. Хольст
ГОЛ! 2:0!
С. Дэвис
Замена
Н. МакГинн
️️️️
К. Эванс
Замена
К. Кэткарт
️️️️
Г. Маколи
Желтая карточка
П. МакКурт
ГОЛ! 1:0!
А. Хьюз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
1
Ли Камп
ВР
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
8
Стивен Дэвис
ЦП
14
Сэмми Клинган
ЦП
10
Грант МакКэнн
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
14
Дэвид Хили
ЦФ
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Фарерские острова
0
Якуп Миккельсен
ВР
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
10
Кристиан Хольст
ЦП
13
Даниэль Удсен
ЦП
6
Суни Ольсен
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
11
Хьялгрим Элттор
ЦФ
Главный тренер
Брайн Керр
Северная Ирландия
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
19
Джейми Уорд
ЦФ
Фарерские острова
0
Атли Даниэльсон
ЦП
21
Арнбьорн Хансен
ЦФ
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
3-2-4-1
1
Камп
4
Маколи
5
Эванс
6
Бэйрд
13
Эванс
18
Хьюз
8
Дэвис
14
Клинган
10
МакКэнн
15
МакКурт
14
Хили
4-4-1-1
0
Миккельсен
0
Давидсен
15
Балдвинссон
4
Грегерсен
2
Наес
13
Удсен
6
Ольсен
7
Беньяминсен
10
Хольст
14
Эдмундссон
11
Элттор
4
Маколи
20
Кэткарт
20
Кэткарт
4
Маколи
13
Эванс
7
МакГинн
7
МакГинн
13
Эванс
14
Хили
19
Уорд
19
Уорд
14
Хили
10
Хольст
21
Хансен
21
Хансен
10
Хольст
11
Элттор
0
Даниэльсон
0
Даниэльсон
11
Элттор
6
Ольсен
12
Моуритсен
12
Моуритсен
6
Ольсен
Остались в запасе
Северная Ирландия
Фарерские острова
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Главный тренер
Брайн Керр
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Главный тренер
Брайн Керр
Статистика матча Северная Ирландия - Фарерские острова
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 2
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Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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