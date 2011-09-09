Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2011
сентябрь 2011
Италия. Серия А (2011/2012), 2 тур
Милан
2 : 2
Лацио
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2011/2012), 5 тур
Аугсбург
1 : 4
Байер
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 22 тур
Челябинск
4 : 0
Носта
Матч завершен
Рубин-2
0 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Химик
1 : 2
Уфа
Матч завершен
2 : 1
Матч завершен
Зенит-Ижевск
0 : 0
Нефтехимик
Матч завершен
Тюмень
0 : 0
Волга
Матч завершен
4 : 1
Сызрань-2003
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 23 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
Зенит (мол)
Матч завершен
ЦСКА (мол)
2 : 0
Динамо (мол)
Матч завершен
Краснодар (мол)
3 : 1
Рубин (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 9 тур
Шахтер
5 : 1
Волынь
Матч завершен
Таврия
1 : 2
Кривбасс
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2011, 24 тур
Шахтер
0 : 0
БАТЭ
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012), 6 тур
Сент-Труйден
3 : 4
Генк
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 4 тур
Порту
3 : 0
Витория Сетубал
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 6 тур
Дукла
4 : 0
Градец-Кралове
Матч завершен
Сигма
2 : 3
Виктория
Матч завершен