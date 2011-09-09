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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
ЦСКА (мол) - Динамо (мол): обзор матча 09 сентября 2011
ЦСКА (мол)
09.09.2011, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
2 : 0
Завершен
Динамо (мол)
26'
С. Сердеров
84'
Е. Кобзарь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
Желтая карточка
П. Дроздов
Желтая карточка
Н. Сергеев
ГОЛ! 2:0!
Е. Кобзарь
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Попов
Желтая карточка
А. Попов
Замена
А. Полюткин
️️️️
А. Амбарцумян
Замена
Д. Отставнов
️️️️
А. Гатагов
Замена
Д. Хурцидзе
️️️️
Г. Засеев
Желтая карточка
М. Султонов
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
А. Васильев
Замена
Б. Тащи
️️️️
В. Комисов
Замена
И. Соловьев
️️️️
А. Каряка
Замена
А. Сапета
️️️️
Б. Ротенберг
Замена
В. Кисенков
️️️️
Д. Колодин
Желтая карточка
С. Ревякин
Желтая карточка
А. Амбарцумян
ГОЛ! 1:0!
С. Сердеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
10
Давид Хурцидзе
АП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
15
Владимир Кисенков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
80
Борис Тащи
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
3-3-2-2
71
Ревякин
7
Дроздов
4
Никитин
8
Федотов
52
Нетфуллин
7
Засеев
17
Васильев
28
Султонов
18
Попов
28
Сердеров
10
Амбарцумян
4-5-1
22
Пузин
28
Ротенберг
5
Сергеев
8
Колодин
17
Иванов
17
Комисов
35
Ильин
13
Еремеев
5
Каряка
9
Гатагов
90
Смолов
10
Амбарцумян
20
Полюткин
20
Полюткин
10
Амбарцумян
7
Засеев
10
Хурцидзе
10
Хурцидзе
7
Засеев
17
Васильев
92
Кобзарь
92
Кобзарь
17
Васильев
18
Попов
28
Семенов
28
Семенов
18
Попов
8
Колодин
15
Кисенков
15
Кисенков
8
Колодин
5
Каряка
9
Соловьев
9
Соловьев
5
Каряка
17
Комисов
80
Тащи
80
Тащи
17
Комисов
28
Ротенберг
41
Сапета
41
Сапета
28
Ротенберг
9
Гатагов
26
Отставнов
26
Отставнов
9
Гатагов
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Динамо (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
99
Михаил Жабкин
ЦФ
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
1
Иван Скрипник
ВР
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
99
Михаил Жабкин
ЦФ
54
Егор Генералов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
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