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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Кривбасс
Таврия - Кривбасс: обзор матча 09 сентября 2011
Таврия
09.09.2011, пятница, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Кривбасс
6'
А. Шиндер
56'
С. Самодин
80'
В. Сердюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Кривбасс
+2
Желтая карточка
В. Федорчук
Замена
И. Йеслинек
️️️️
С. Самодин
ГОЛ! 1:2!
В. Сердюк
Желтая карточка
Д. Канкава
Замена
О. Пищур
️️️️
А. Шиндер
Желтая карточка
Ж. Любенович
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
М. Фещук
Замена
С. Причиненко
️️️️
М. Калиниченко
ГОЛ! 1:1!
С. Самодин
Пас отдал
М. Бартулович
Замена
В. Лысенко
️️️️
Д. Матич
Замена
Р. Костышин
️️️️
Р. Валеев
Желтая карточка
В. Лисицкий
ГОЛ! 1:0!
А. Шиндер
Пас отдал
М. Фещук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
5
Слободан Маркович
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
25
Максим Калиниченко
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
7
Антон Шиндер
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
22
Олександр Пищур
ЦП
2
Сани Кайта
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
2-5-1-2
13
Кахриман
5
Маркович
5
Езерский
22
Любенович
29
Любичич
2
Галюза
9
Назаренко
30
Гуменюк
25
Калиниченко
10
Фещук
7
Шиндер
3-5-2
71
Бойко
22
Лисицкий
90
Петров
4
Сердюк
88
Валеев
23
Канкава
79
Бабатунде
28
Матич
5
Федорчук
21
Бартулович
22
Самодин
25
Калиниченко
23
Причиненко
23
Причиненко
25
Калиниченко
7
Шиндер
22
Пищур
22
Пищур
7
Шиндер
10
Фещук
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
10
Фещук
88
Валеев
10
Костышин
10
Костышин
88
Валеев
28
Матич
7
Лысенко
7
Лысенко
28
Матич
22
Самодин
9
Йеслинек
9
Йеслинек
22
Самодин
Остались в запасе
Таврия
Кривбасс
16
Сергей Ситало
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
2
Сани Кайта
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
2
Сани Кайта
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Таврия - Кривбасс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
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