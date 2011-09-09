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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Зенит (мол)
Локомотив (мол) - Зенит (мол): обзор матча 09 сентября 2011
Локомотив (мол)
09.09.2011, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
2 : 1
Завершен
Зенит (мол)
59'
К. Павлов
89'
П. Хартияди
8'
И. Еронин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Зенит (мол)
Замена
А. Панфилов
️️️️
С. Мурихин
Замена
О. Вербицкас
️️️️
Н. Бочаров
Замена
С. Синявский
️️️️
Д. Полоз
ГОЛ! 2:1!
П. Хартияди
Замена
А. Каюков
️️️️
С. Цыганов
Вторая желтая
А. Манюков
Замена
В. Зинков
️️️️
И. Еронин
Замена
В. Сушкин
️️️️
А. Патреляк
Замена
Р. Быков
️️️️
М. Барсов
ГОЛ! 1:1!
К. Павлов
Желтая карточка
А. Манюков
Желтая карточка
Д. Терентьев
Замена
А. Маренич
️️️️
Н. Калинский
Замена
П. Хартияди
️️️️
Н. Лапин
Желтая карточка
Н. Бочаров
Желтая карточка
А. Закускин
Желтая карточка
С. Цвейба
18'
ГОЛ! 0:1!
И. Еронин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Закускин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
2
Александр Манюков
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
90
Илья Еронин
ЦФ
78
Артем Патреляк
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Никита Самохвалов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
71
Александр Маренич
ЛП
24
Панайот Хартияди
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
93
Семен Синявский
ЦФ
Зенит (мол)
1
Павел Дронов
ВР
23
Алексей Каюков
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
3-1-4-1-1
52
Боданов
11
Павлов
22
Голбан
23
Зуйков
9
Лапин
8
Закускин
92
Подберезкин
78
Калинский
14
Цвейба
7
Полоз
14
Барсов
3-4-3
1
Зайцев
43
Терентьев
4
Васильев
12
Лумб
2
Манюков
34
Бочаров
17
Батов
33
Мурихин
78
Патреляк
90
Еронин
9
Цыганов
9
Лапин
24
Хартияди
24
Хартияди
9
Лапин
14
Барсов
88
Быков
88
Быков
14
Барсов
7
Полоз
93
Синявский
93
Синявский
7
Полоз
78
Калинский
71
Маренич
71
Маренич
78
Калинский
33
Мурихин
93
Панфилов
93
Панфилов
33
Мурихин
9
Цыганов
23
Каюков
23
Каюков
9
Цыганов
34
Бочаров
22
Вербицкас
22
Вербицкас
34
Бочаров
90
Еронин
5
Зинков
5
Зинков
90
Еронин
78
Патреляк
10
Сушкин
10
Сушкин
78
Патреляк
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Зенит (мол)
22
Никита Самохвалов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Волчек
37
Владислав Сиротов
ПП
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
22
Никита Самохвалов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
Остались в запасе
37
Владислав Сиротов
ПП
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Локомотив (мол) - Зенит (мол)
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
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06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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