Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 18-10-2011

    сентябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Чемпионов (2011/2012), 3 тур, группа B
    18 октября, вторник
    20:00
    ЦСКА
    3:0
    Трабзонспор
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    22:45
    Лилль
    0:1
    Интер
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2011/2012), 12 тур
    18 октября, вторник
    22:45
    Барнсли
    2:0
    Бернли
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    22:45
    Ипсвич Таун
    1:0
    Портсмут
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    22:45
    Лидс
    1:1
    Ковентри
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    22:45
    Миллуолл
    1:1
    Брайтон
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    22:45
    Ноттингем Форест
    2:0
    Мидлсбро
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    22:45
    Питерборо Юнайтед
    4:3
    Кардифф
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    22:45
    Саутгемптон
    1:0
    Вест Хэм
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    23:00
    Блэкпул
    2:1
    Донкастер Роверс
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    23:00
    Кристал Пэлас
    1:0
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    23:00
    Рединг
    2:2
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), 3 тур, группа A
    18 октября, вторник
    22:45
    Наполи
    1:1
    Бавария
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    22:45
    Манчестер Сити
    2:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), 3 тур, группа C
    18 октября, вторник
    22:45
    Оцелул
    0:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    22:45
    Базель
    0:2
    Бенфика
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), 3 тур, группа D
    18 октября, вторник
    22:45
    Реал
    4:0
    Лион
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    22:45
    Динамо
    0:2
    Аякс
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11