сентябрь 2011
октябрь 2011
Лига Чемпионов (2011/2012), 3 тур, группа B
Англия. Чемпионшип (2011/2012), 12 тур
18 октября, вторник
22:45
Матч завершен
18 октября, вторник
22:45
Матч завершен
18 октября, вторник
22:45
Матч завершен
18 октября, вторник
22:45
Матч завершен
18 октября, вторник
23:00
Матч завершен
18 октября, вторник
23:00
Матч завершен
18 октября, вторник
23:00
Матч завершен
Лига Чемпионов (2011/2012), 3 тур, группа A
18 октября, вторник
22:45
Матч завершен
Лига Чемпионов (2011/2012), 3 тур, группа C